Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 1 de octubre
La Previa
A la cabeza salió el número 8451. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8451
2 - 8135
3 - 9780
4 - 3151
5 - 8185
6 - 1765
7 - 9069
8 - 998
9 - 4766
10 - 1808
11 - 2789
12 - 7384
13 - 2093
14 - 1675
15 - 6534
16 - 6171
17 - 1011
18 - 8021
19 - 1715
20 - 6722
