Estos son los resultados del martes 9 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 6060. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6060

2 - 5

3 - 8648

4 - 1580

5 - 7134

6 - 5743

7 - 7722

8 - 1082

9 - 8457

10 - 7654

11 - 4068

12 - 9573

13 - 2398

14 - 9104

15 - 8463

16 - 7407

17 - 1015

18 - 227

19 - 2791

20 - 5052

