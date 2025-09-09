Resultados de la Quiniela de Neuquén del martes 9 de septiembre
La Previa
A la cabeza salió el número 6060. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6060
2 - 5
3 - 8648
4 - 1580
5 - 7134
6 - 5743
7 - 7722
8 - 1082
9 - 8457
10 - 7654
11 - 4068
12 - 9573
13 - 2398
14 - 9104
15 - 8463
16 - 7407
17 - 1015
18 - 227
19 - 2791
20 - 5052
