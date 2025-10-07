Resultados de la Quiniela de Neuquén del martes 7 de octubre
La Previa
A la cabeza salió el número 5498. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5498
2 - 3248
3 - 3939
4 - 781
5 - 3235
6 - 7867
7 - 1376
8 - 3019
9 - 5794
10 - 986
11 - 290
12 - 2648
13 - 505
14 - 5851
15 - 7777
16 - 2761
17 - 3398
18 - 8655
19 - 3914
20 - 813
