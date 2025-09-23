Estos son los resultados del martes 23 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1409. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1409
2 - 205
3 - 4820
4 - 1372
5 - 715
6 - 1716
7 - 4051
8 - 6764
9 - 1328
10 - 9960
11 - 4431
12 - 2803
13 - 3613
14 - 8066
15 - 1361
16 - 5335
17 - 596
18 - 4771
19 - 5079
20 - 2096

