Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 473

2 - 816

3 - 9836

4 - 204

5 - 2009

6 - 2061

7 - 3019

8 - 9250

9 - 8105

10 - 4564

11 - 5460

12 - 5348

13 - 7817

14 - 9622

15 - 7086

16 - 7798

17 - 8458

18 - 8510

19 - 9052

20 - 2160



El Primero

A la cabeza salió el número 2474. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2474

2 - 7845

3 - 7051

4 - 6848

5 - 5177

6 - 5823

7 - 2535

8 - 9562

9 - 806

10 - 2792

11 - 2815

12 - 8094

13 - 9208

14 - 5968

15 - 8999

16 - 2579

17 - 6340

18 - 2820

19 - 9825

20 - 187



Matutina

A la cabeza salió el número 8549. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8549

2 - 5911

3 - 147

4 - 5748

5 - 8305

6 - 74

7 - 5556

8 - 6763

9 - 5863

10 - 4552

11 - 3101

12 - 6613

13 - 2156

14 - 5463

15 - 267

16 - 6482

17 - 532

18 - 1561

19 - 3198

20 - 5883



Vespertina

A la cabeza salió el número 9052. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9052

2 - 9140

3 - 9297

4 - 9708

5 - 2694

6 - 9573

7 - 3694

8 - 8995

9 - 5056

10 - 9862

11 - 8729

12 - 1166

13 - 6538

14 - 1645

15 - 8612

16 - 8375

17 - 2113

18 - 8512

19 - 8510

20 - 6892



Nocturna

A la cabeza salió el número 4606. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4606

2 - 652

3 - 2342

4 - 3063

5 - 6744

6 - 6003

7 - 7985

8 - 3883

9 - 684

10 - 2725

11 - 6094

12 - 3319

13 - 3703

14 - 4322

15 - 1711

16 - 4694

17 - 833

18 - 7026

19 - 6105

20 - 7932

