Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 473
2 - 816
3 - 9836
4 - 204
5 - 2009
6 - 2061
7 - 3019
8 - 9250
9 - 8105
10 - 4564
11 - 5460
12 - 5348
13 - 7817
14 - 9622
15 - 7086
16 - 7798
17 - 8458
18 - 8510
19 - 9052
20 - 2160

El Primero

A la cabeza salió el número 2474. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2474
2 - 7845
3 - 7051
4 - 6848
5 - 5177
6 - 5823
7 - 2535
8 - 9562
9 - 806
10 - 2792
11 - 2815
12 - 8094
13 - 9208
14 - 5968
15 - 8999
16 - 2579
17 - 6340
18 - 2820
19 - 9825
20 - 187

Matutina

A la cabeza salió el número 8549. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8549
2 - 5911
3 - 147
4 - 5748
5 - 8305
6 - 74
7 - 5556
8 - 6763
9 - 5863
10 - 4552
11 - 3101
12 - 6613
13 - 2156
14 - 5463
15 - 267
16 - 6482
17 - 532
18 - 1561
19 - 3198
20 - 5883

Vespertina

A la cabeza salió el número 9052. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9052
2 - 9140
3 - 9297
4 - 9708
5 - 2694
6 - 9573
7 - 3694
8 - 8995
9 - 5056
10 - 9862
11 - 8729
12 - 1166
13 - 6538
14 - 1645
15 - 8612
16 - 8375
17 - 2113
18 - 8512
19 - 8510
20 - 6892

Nocturna

A la cabeza salió el número 4606. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4606
2 - 652
3 - 2342
4 - 3063
5 - 6744
6 - 6003
7 - 7985
8 - 3883
9 - 684
10 - 2725
11 - 6094
12 - 3319
13 - 3703
14 - 4322
15 - 1711
16 - 4694
17 - 833
18 - 7026
19 - 6105
20 - 7932

