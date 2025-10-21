Resultados de la Quiniela de Neuquén del martes 21 de octubre
Chequeá los números ganadores de este martes 21 de octubre
Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 473
2 - 816
3 - 9836
4 - 204
5 - 2009
6 - 2061
7 - 3019
8 - 9250
9 - 8105
10 - 4564
11 - 5460
12 - 5348
13 - 7817
14 - 9622
15 - 7086
16 - 7798
17 - 8458
18 - 8510
19 - 9052
20 - 2160
El Primero
A la cabeza salió el número 2474. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2474
2 - 7845
3 - 7051
4 - 6848
5 - 5177
6 - 5823
7 - 2535
8 - 9562
9 - 806
10 - 2792
11 - 2815
12 - 8094
13 - 9208
14 - 5968
15 - 8999
16 - 2579
17 - 6340
18 - 2820
19 - 9825
20 - 187
Matutina
A la cabeza salió el número 8549. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8549
2 - 5911
3 - 147
4 - 5748
5 - 8305
6 - 74
7 - 5556
8 - 6763
9 - 5863
10 - 4552
11 - 3101
12 - 6613
13 - 2156
14 - 5463
15 - 267
16 - 6482
17 - 532
18 - 1561
19 - 3198
20 - 5883
Vespertina
A la cabeza salió el número 9052. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9052
2 - 9140
3 - 9297
4 - 9708
5 - 2694
6 - 9573
7 - 3694
8 - 8995
9 - 5056
10 - 9862
11 - 8729
12 - 1166
13 - 6538
14 - 1645
15 - 8612
16 - 8375
17 - 2113
18 - 8512
19 - 8510
20 - 6892
Nocturna
A la cabeza salió el número 4606. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 4606
2 - 652
3 - 2342
4 - 3063
5 - 6744
6 - 6003
7 - 7985
8 - 3883
9 - 684
10 - 2725
11 - 6094
12 - 3319
13 - 3703
14 - 4322
15 - 1711
16 - 4694
17 - 833
18 - 7026
19 - 6105
20 - 7932