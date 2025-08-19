Resultados de la Quiniela de Neuquén del martes 19 de agosto
Chequeá los números ganadores de este martes 19 de agosto
Estos son los resultados del martes 19 de agosto de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 1001. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1001
2 - 6921
3 - 9414
4 - 7142
5 - 7260
6 - 7738
7 - 804
8 - 1557
9 - 268
10 - 3051
11 - 7059
12 - 8030
13 - 3091
14 - 4751
15 - 3651
16 - 6097
17 - 2392
18 - 8532
19 - 5706
20 - 6770
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Economía
Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses
El beneficio se gestiona desde el celular o la computadora, permite elegir montos y cuotas de acuerdo a los ingresos, y ofrece la posibilidad de devolverlo en hasta seis años.
No disponible sin conexión
RÍO NEGRO
Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina
Después de más de ocho décadas sin aparecer en los registros civiles del país, un nene volvió a llevar uno de los nombres más singulares en la historia argentina.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
Empleadas domésticas: aumento, bono extraordinario y nuevo sistema de aportes en agosto de 2025
A partir del octavo mes del año, rigen tres grandes cambios para reforzar la estabilidad y dignidad del personal de casas particulares.
No disponible sin conexión
SOLIDARIDAD EN COMODORO
Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo
Tras perder su puesto, se trasladó a Neuquén, donde obtuvo un empleo temporal que no le renovaron. La crisis del sector limita sus oportunidades de reinsertarse, y su familia atraviesa un duro momento.
No disponible sin conexión