Estos son los resultados del martes 16 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2999. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2999

2 - 5710

3 - 2288

4 - 2394

5 - 8342

6 - 8992

7 - 2214

8 - 5513

9 - 6989

10 - 2615

11 - 7637

12 - 2229

13 - 2717

14 - 3768

15 - 3742

16 - 1251

17 - 4515

18 - 6892

19 - 3712

20 - 6002

