Estos son los resultados del lunes 8 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 5141. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5141

2 - 4414

3 - 2435

4 - 8998

5 - 6750

6 - 5028

7 - 9758

8 - 6239

9 - 8843

10 - 3821

11 - 3279

12 - 6790

13 - 7280

14 - 2093

15 - 8072

16 - 2171

17 - 5435

18 - 1355

19 - 4967

20 - 2668

