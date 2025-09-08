Estos son los resultados del lunes 8 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 5141. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5141
2 - 4414
3 - 2435
4 - 8998
5 - 6750
6 - 5028
7 - 9758
8 - 6239
9 - 8843
10 - 3821
11 - 3279
12 - 6790
13 - 7280
14 - 2093
15 - 8072
16 - 2171
17 - 5435
18 - 1355
19 - 4967
20 - 2668

