Estos son los resultados del lunes 29 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 331. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 331
2 - 4927
3 - 1925
4 - 7033
5 - 6842
6 - 8011
7 - 3777
8 - 8567
9 - 2673
10 - 5017
11 - 2223
12 - 3998
13 - 4707
14 - 2953
15 - 7803
16 - 3108
17 - 335
18 - 3458
19 - 1122
20 - 1669

