Estos son los resultados del lunes 25 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 5571. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5571

2 - 6028

3 - 8092

4 - 8222

5 - 1892

6 - 4829

7 - 8223

8 - 5268

9 - 2136

10 - 7648

11 - 7096

12 - 2378

13 - 2720

14 - 4424

15 - 1734

16 - 5305

17 - 8951

18 - 9662

19 - 2192

20 - 1964



El Primero

A la cabeza salió el número 9047. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9047

2 - 7574

3 - 8635

4 - 7642

5 - 1098

6 - 4922

7 - 1516

8 - 8696

9 - 3052

10 - 2692

11 - 7533

12 - 874

13 - 3881

14 - 207

15 - 5938

16 - 5553

17 - 6168

18 - 6495

19 - 9040

20 - 7749



Matutina

A la cabeza salió el número 6572. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6572

2 - 5806

3 - 5227

4 - 5845

5 - 216

6 - 5870

7 - 891

8 - 5981

9 - 3017

10 - 1921

11 - 2645

12 - 1054

13 - 6766

14 - 8546

15 - 2398

16 - 1263

17 - 6597

18 - 7016

19 - 6739

20 - 944



Reformaron la casa que alquilaban, el dueño no se lo reconoció y se llevaron hasta el árbol que plantaron

Vespertina

A la cabeza salió el número 6962. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6962

2 - 7744

3 - 4479

4 - 696

5 - 5075

6 - 4273

7 - 2970

8 - 5971

9 - 3980

10 - 4657

11 - 1267

12 - 7829

13 - 8152

14 - 9324

15 - 5412

16 - 676

17 - 3732

18 - 588

19 - 7833

20 - 9562



Nocturna

A la cabeza salió el número 5699. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5699

2 - 7506

3 - 7270

4 - 6236

5 - 236

6 - 7890

7 - 5978

8 - 764

9 - 6130

10 - 1797

11 - 8119

12 - 2833

13 - 7681

14 - 6291

15 - 9442

16 - 887

17 - 2697

18 - 7213

19 - 7490

20 - 7301

