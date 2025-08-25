Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 25 de agosto
La Previa
A la cabeza salió el número 5571. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5571
2 - 6028
3 - 8092
4 - 8222
5 - 1892
6 - 4829
7 - 8223
8 - 5268
9 - 2136
10 - 7648
11 - 7096
12 - 2378
13 - 2720
14 - 4424
15 - 1734
16 - 5305
17 - 8951
18 - 9662
19 - 2192
20 - 1964
El Primero
A la cabeza salió el número 9047. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9047
2 - 7574
3 - 8635
4 - 7642
5 - 1098
6 - 4922
7 - 1516
8 - 8696
9 - 3052
10 - 2692
11 - 7533
12 - 874
13 - 3881
14 - 207
15 - 5938
16 - 5553
17 - 6168
18 - 6495
19 - 9040
20 - 7749
Matutina
A la cabeza salió el número 6572. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6572
2 - 5806
3 - 5227
4 - 5845
5 - 216
6 - 5870
7 - 891
8 - 5981
9 - 3017
10 - 1921
11 - 2645
12 - 1054
13 - 6766
14 - 8546
15 - 2398
16 - 1263
17 - 6597
18 - 7016
19 - 6739
20 - 944
Vespertina
A la cabeza salió el número 6962. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6962
2 - 7744
3 - 4479
4 - 696
5 - 5075
6 - 4273
7 - 2970
8 - 5971
9 - 3980
10 - 4657
11 - 1267
12 - 7829
13 - 8152
14 - 9324
15 - 5412
16 - 676
17 - 3732
18 - 588
19 - 7833
20 - 9562
Nocturna
A la cabeza salió el número 5699. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5699
2 - 7506
3 - 7270
4 - 6236
5 - 236
6 - 7890
7 - 5978
8 - 764
9 - 6130
10 - 1797
11 - 8119
12 - 2833
13 - 7681
14 - 6291
15 - 9442
16 - 887
17 - 2697
18 - 7213
19 - 7490
20 - 7301