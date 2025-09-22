Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 22 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este lunes 22 de septiembre
Estos son los resultados del lunes 22 de septiembre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 7889. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7889
2 - 4017
3 - 1923
4 - 3220
5 - 6684
6 - 8631
7 - 241
8 - 6269
9 - 3145
10 - 4606
11 - 3936
12 - 1519
13 - 356
14 - 6996
15 - 7664
16 - 4468
17 - 3570
18 - 7926
19 - 160
20 - 5387
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
SORPRESIVO CANDIDATO
Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina
En las últimas horas, una histórica firma trasandina apareció por sorpresa y se perfila como la candidata para comprar la empresa que busca salir del país. ¿Cuáles son los otros postulantes?
No disponible sin conexión
EDUCACIÓN
Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país
Este domingo, con el inicio de la primavera, los jóvenes disfrutarán de un día especial, que también fija la mira en el lunes 22 de septiembre respecto al dictado de clases.
No disponible sin conexión
Higiene
Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”
En las redes sociales, el responsable del local de la calle Roca salió al cruce de la información brindada oficialmente por el municipio de Comodoro Rivadavia.
No disponible sin conexión