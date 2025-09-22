Estos son los resultados del lunes 22 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 7889. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7889
2 - 4017
3 - 1923
4 - 3220
5 - 6684
6 - 8631
7 - 241
8 - 6269
9 - 3145
10 - 4606
11 - 3936
12 - 1519
13 - 356
14 - 6996
15 - 7664
16 - 4468
17 - 3570
18 - 7926
19 - 160
20 - 5387

