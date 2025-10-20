Estos son los resultados del lunes 20 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 8805. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8805

2 - 9286

3 - 6625

4 - 645

5 - 1242

6 - 7197

7 - 3875

8 - 2784

9 - 4661

10 - 8412

11 - 1978

12 - 361

13 - 8333

14 - 6198

15 - 3344

16 - 4247

17 - 8516

18 - 8120

19 - 2463

20 - 1090



El Primero

A la cabeza salió el número 8494. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8494

2 - 9933

3 - 8727

4 - 3585

5 - 949

6 - 2783

7 - 1910

8 - 2523

9 - 4553

10 - 7624

11 - 1335

12 - 327

13 - 6316

14 - 3436

15 - 7260

16 - 4865

17 - 4768

18 - 2963

19 - 4796

20 - 7340

