Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 20 de octubre
La Previa
A la cabeza salió el número 8805. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8805
2 - 9286
3 - 6625
4 - 645
5 - 1242
6 - 7197
7 - 3875
8 - 2784
9 - 4661
10 - 8412
11 - 1978
12 - 361
13 - 8333
14 - 6198
15 - 3344
16 - 4247
17 - 8516
18 - 8120
19 - 2463
20 - 1090
El Primero
A la cabeza salió el número 8494. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8494
2 - 9933
3 - 8727
4 - 3585
5 - 949
6 - 2783
7 - 1910
8 - 2523
9 - 4553
10 - 7624
11 - 1335
12 - 327
13 - 6316
14 - 3436
15 - 7260
16 - 4865
17 - 4768
18 - 2963
19 - 4796
20 - 7340
