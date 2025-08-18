Estos son los resultados del lunes 18 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 370. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 370
2 - 3422
3 - 2826
4 - 4208
5 - 2478
6 - 5759
7 - 8922
8 - 8725
9 - 9613
10 - 9052
11 - 6659
12 - 3004
13 - 1557
14 - 494
15 - 3200
16 - 5339
17 - 799
18 - 1920
19 - 5424
20 - 9278

El Primero

A la cabeza salió el número 5489. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5489
2 - 9793
3 - 4515
4 - 9359
5 - 1316
6 - 1923
7 - 5778
8 - 868
9 - 8663
10 - 4883
11 - 8926
12 - 173
13 - 4377
14 - 7627
15 - 415
16 - 2804
17 - 3631
18 - 8046
19 - 3137
20 - 7150

