Estos son los resultados del lunes 15 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1588. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1588

2 - 2917

3 - 3839

4 - 5200

5 - 2172

6 - 8891

7 - 5492

8 - 8772

9 - 5863

10 - 5193

11 - 8833

12 - 5441

13 - 7922

14 - 636

15 - 6421

16 - 4817

17 - 4526

18 - 5049

19 - 5520

20 - 4345

