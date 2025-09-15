Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 15 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este lunes 15 de septiembre
Estos son los resultados del lunes 15 de septiembre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 1588. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1588
2 - 2917
3 - 3839
4 - 5200
5 - 2172
6 - 8891
7 - 5492
8 - 8772
9 - 5863
10 - 5193
11 - 8833
12 - 5441
13 - 7922
14 - 636
15 - 6421
16 - 4817
17 - 4526
18 - 5049
19 - 5520
20 - 4345
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
OFICIAL
Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será
Los principales establecimientos del país cerrarán sus puertas durante una jornada en este noveno mes de 2025.
No disponible sin conexión
DURA REALIDAD
Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock
El sitio, dirigido íntegramente por mujeres, anunció su cierre físico y el inicio de una liquidación con precios especiales.
No disponible sin conexión
Creada en 1942
Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia
Con más de 80 años de trayectoria, inaugurará en la región ofreciendo su menú completo de pizzas y empanadas.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA NACIONAL
Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025
En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, la Administración Nacional de la Seguridad Social brindará un nuevo incremento en el décimo mes del año.
No disponible sin conexión