Estos son los resultados del lunes 13 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 343. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 343
2 - 521
3 - 1237
4 - 1225
5 - 2081
6 - 7174
7 - 9432
8 - 3694
9 - 4470
10 - 3231
11 - 8615
12 - 2361
13 - 8097
14 - 6938
15 - 7566
16 - 2372
17 - 8289
18 - 2294
19 - 176
20 - 577

El Primero

A la cabeza salió el número 3388. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3388
2 - 2473
3 - 5048
4 - 2203
5 - 758
6 - 5798
7 - 1818
8 - 3575
9 - 6993
10 - 4607
11 - 9472
12 - 8436
13 - 8617
14 - 3872
15 - 6329
16 - 1071
17 - 2181
18 - 4016
19 - 108
20 - 8705

Matutina

A la cabeza salió el número 7748. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7748
2 - 5010
3 - 2790
4 - 5080
5 - 6576
6 - 1199
7 - 8223
8 - 8197
9 - 374
10 - 5207
11 - 7129
12 - 4514
13 - 4290
14 - 7457
15 - 1030
16 - 6597
17 - 263
18 - 8672
19 - 7481
20 - 3434

Vespertina

A la cabeza salió el número 9094. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9094
2 - 6991
3 - 1730
4 - 6326
5 - 7389
6 - 3347
7 - 1962
8 - 2134
9 - 1413
10 - 2561
11 - 8395
12 - 9357
13 - 8227
14 - 1578
15 - 5677
16 - 2128
17 - 4605
18 - 3314
19 - 2288
20 - 8714

