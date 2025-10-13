Estos son los resultados del lunes 13 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 343. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 343

2 - 521

3 - 1237

4 - 1225

5 - 2081

6 - 7174

7 - 9432

8 - 3694

9 - 4470

10 - 3231

11 - 8615

12 - 2361

13 - 8097

14 - 6938

15 - 7566

16 - 2372

17 - 8289

18 - 2294

19 - 176

20 - 577



El Primero

A la cabeza salió el número 3388. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3388

2 - 2473

3 - 5048

4 - 2203

5 - 758

6 - 5798

7 - 1818

8 - 3575

9 - 6993

10 - 4607

11 - 9472

12 - 8436

13 - 8617

14 - 3872

15 - 6329

16 - 1071

17 - 2181

18 - 4016

19 - 108

20 - 8705



Matutina

A la cabeza salió el número 7748. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7748

2 - 5010

3 - 2790

4 - 5080

5 - 6576

6 - 1199

7 - 8223

8 - 8197

9 - 374

10 - 5207

11 - 7129

12 - 4514

13 - 4290

14 - 7457

15 - 1030

16 - 6597

17 - 263

18 - 8672

19 - 7481

20 - 3434



Vespertina

A la cabeza salió el número 9094. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9094

2 - 6991

3 - 1730

4 - 6326

5 - 7389

6 - 3347

7 - 1962

8 - 2134

9 - 1413

10 - 2561

11 - 8395

12 - 9357

13 - 8227

14 - 1578

15 - 5677

16 - 2128

17 - 4605

18 - 3314

19 - 2288

20 - 8714

