Estos son los resultados del lunes 11 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 9485. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9485
2 - 1617
3 - 9434
4 - 1743
5 - 5269
6 - 9933
7 - 2204
8 - 1387
9 - 1524
10 - 9483
11 - 490
12 - 1399
13 - 166
14 - 2767
15 - 3551
16 - 3447
17 - 4549
18 - 5811
19 - 7350
20 - 320

El Primero

A la cabeza salió el número 8950. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8950
2 - 2799
3 - 1819
4 - 2069
5 - 9527
6 - 1531
7 - 4630
8 - 3714
9 - 6830
10 - 3794
11 - 8969
12 - 1778
13 - 62
14 - 8459
15 - 8583
16 - 4344
17 - 3003
18 - 7835
19 - 3695
20 - 9874

Matutina

A la cabeza salió el número 5367. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5367
2 - 563
3 - 1242
4 - 5976
5 - 522
6 - 7959
7 - 259
8 - 6306
9 - 551
10 - 1758
11 - 9377
12 - 5241
13 - 6445
14 - 6590
15 - 9949
16 - 7750
17 - 4214
18 - 2631
19 - 4682
20 - 9174

Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 16 de diciembre

Vespertina

A la cabeza salió el número 3331. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3331
2 - 280
3 - 1287
4 - 9626
5 - 1751
6 - 4350
7 - 7321
8 - 7407
9 - 8757
10 - 6972
11 - 9038
12 - 5222
13 - 8597
14 - 8396
15 - 4096
16 - 243
17 - 433
18 - 5048
19 - 3280
20 - 1392

Nocturna

A la cabeza salió el número 8042. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8042
2 - 6149
3 - 704
4 - 2447
5 - 7678
6 - 6549
7 - 5032
8 - 2160
9 - 2536
10 - 4471
11 - 5303
12 - 4848
13 - 5416
14 - 7566
15 - 1623
16 - 7089
17 - 8876
18 - 7176
19 - 7830
20 - 1741

