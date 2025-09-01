Estos son los resultados del lunes 1 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 8233. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8233
2 - 9090
3 - 1364
4 - 4898
5 - 6436
6 - 5230
7 - 4374
8 - 7832
9 - 2333
10 - 806
11 - 965
12 - 6837
13 - 4417
14 - 2778
15 - 7206
16 - 4042
17 - 3659
18 - 4198
19 - 5985
20 - 3368

El Primero

A la cabeza salió el número 7775. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7775
2 - 993
3 - 1748
4 - 8702
5 - 1213
6 - 6992
7 - 8542
8 - 3315
9 - 9559
10 - 9531
11 - 7854
12 - 9830
13 - 7908
14 - 6351
15 - 4577
16 - 9567
17 - 5536
18 - 7686
19 - 8058
20 - 393

