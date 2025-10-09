Estos son los resultados del jueves 9 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2860. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2860

2 - 9940

3 - 835

4 - 6443

5 - 6656

6 - 4332

7 - 8443

8 - 6569

9 - 5700

10 - 4754

11 - 826

12 - 2643

13 - 4194

14 - 7130

15 - 6112

16 - 9265

17 - 7238

18 - 1228

19 - 7847

20 - 6213



El Primero

A la cabeza salió el número 9642. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9642

2 - 8110

3 - 905

4 - 5435

5 - 536

6 - 866

7 - 9576

8 - 1443

9 - 7329

10 - 7688

11 - 2426

12 - 2356

13 - 3144

14 - 1730

15 - 219

16 - 6585

17 - 869

18 - 5787

19 - 4380

20 - 1249



Matutina

A la cabeza salió el número 5041. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5041

2 - 4417

3 - 698

4 - 202

5 - 1332

6 - 9635

7 - 8165

8 - 7140

9 - 8826

10 - 3000

11 - 290

12 - 8667

13 - 7421

14 - 6976

15 - 6910

16 - 3717

17 - 3636

18 - 5484

19 - 3939

20 - 5644



El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

Vespertina

A la cabeza salió el número 3281. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3281

2 - 4244

3 - 7384

4 - 6875

5 - 9401

6 - 3788

7 - 8986

8 - 1837

9 - 6425

10 - 8123

11 - 2576

12 - 3915

13 - 6622

14 - 5325

15 - 5018

16 - 5190

17 - 1793

18 - 4727

19 - 1070

20 - 5003



Nocturna

A la cabeza salió el número 3812. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3812

2 - 4505

3 - 140

4 - 2612

5 - 8523

6 - 8644

7 - 5775

8 - 8562

9 - 5202

10 - 8913

11 - 117

12 - 6983

13 - 4964

14 - 597

15 - 7041

16 - 7245

17 - 3056

18 - 6727

19 - 2991

20 - 3246

