Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 4 de septiembre
La Previa
A la cabeza salió el número 3081. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3081
2 - 7930
3 - 7711
4 - 7238
5 - 2350
6 - 8441
7 - 7825
8 - 5367
9 - 7644
10 - 8514
11 - 8351
12 - 6729
13 - 9209
14 - 2314
15 - 6524
16 - 3237
17 - 5120
18 - 1059
19 - 8312
20 - 9231
