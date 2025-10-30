Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 30 de octubre
Chequeá los números ganadores de este jueves 30 de octubre
Estos son los resultados del jueves 30 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 5510. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5510
2 - 4428
3 - 7638
4 - 3337
5 - 6685
6 - 5959
7 - 3107
8 - 7442
9 - 3964
10 - 8747
11 - 4976
12 - 1117
13 - 6392
14 - 6545
15 - 8345
16 - 9782
17 - 2204
18 - 4105
19 - 5339
20 - 8319
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ECONOMÍA
Tras las elecciones, ANSES oficializó un bono extraordinario para jubilados y pensionados
El pago anunciado este martes por el gobierno busca proteger el poder adquisitivo de los sectores vulnerables frente a la inflación, sumándose al aumento salarial previsto para el anteúltimo mes del año.
No disponible sin conexión
Elecciones 2025
Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos
En todas las escuelas de la provincia se distribuyeron cajas con productos para que los presidentes de mesa y sus vicepresidentes transcurrieran la jornada con un acompañamiento gastronómico.
No disponible sin conexión
RÍO NEGRO
Tensión en la Patagonia: un fiscal de La Libertad Avanza protagonizó un conflicto y fue retirado por la fuerza
Durante la jornada electoral, un fiscal general fue retirado por el Ejército, lo que despertó comentarios entre los presentes.
No disponible sin conexión
PARITARIAS
Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 con el nuevo aumento y bono
El acuerdo paritario firmado por FAECyS y las cámaras empresarias garantiza aumentos y una suma fija no remunerativa para los trabajadores hasta diciembre. ¿Cómo quedarán las escalas?
No disponible sin conexión