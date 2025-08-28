Estos son los resultados del jueves 28 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1928. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1928
2 - 7438
3 - 3836
4 - 2356
5 - 1032
6 - 1448
7 - 7630
8 - 4276
9 - 536
10 - 5004
11 - 3594
12 - 4454
13 - 2514
14 - 9915
15 - 906
16 - 8864
17 - 5649
18 - 8113
19 - 5383
20 - 8243

