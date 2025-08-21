Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 21 de agosto
La Previa
A la cabeza salió el número 6968. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6968
2 - 6712
3 - 3011
4 - 4383
5 - 7603
6 - 2874
7 - 1364
8 - 1727
9 - 8809
10 - 6803
11 - 6250
12 - 6065
13 - 5276
14 - 1005
15 - 7772
16 - 4650
17 - 4642
18 - 3762
19 - 2190
20 - 4856
