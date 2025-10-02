Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 2 de octubre
Chequeá los números ganadores de este jueves 2 de octubre
Estos son los resultados del jueves 2 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 7117. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7117
2 - 4410
3 - 5118
4 - 443
5 - 5647
6 - 4836
7 - 2408
8 - 4845
9 - 7982
10 - 777
11 - 3542
12 - 9298
13 - 8517
14 - 1850
15 - 9087
16 - 3509
17 - 2083
18 - 7157
19 - 4403
20 - 8838
El Primero
A la cabeza salió el número 3820. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3820
2 - 5920
3 - 6058
4 - 5760
5 - 9843
6 - 3766
7 - 2362
8 - 3114
9 - 8335
10 - 444
11 - 218
12 - 8842
13 - 2562
14 - 3179
15 - 1020
16 - 2206
17 - 7590
18 - 1689
19 - 788
20 - 7442
Matutina
A la cabeza salió el número 3001. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3001
2 - 7850
3 - 2467
4 - 3485
5 - 2218
6 - 6771
7 - 7202
8 - 7836
9 - 8745
10 - 3573
11 - 449
12 - 5341
13 - 9749
14 - 4940
15 - 8586
16 - 1417
17 - 5687
18 - 6105
19 - 7681
20 - 3580