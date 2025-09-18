Estos son los resultados del jueves 18 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1768. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1768
2 - 310
3 - 990
4 - 5177
5 - 9072
6 - 8708
7 - 9461
8 - 9971
9 - 2084
10 - 1340
11 - 6912
12 - 7226
13 - 4725
14 - 8605
15 - 5321
16 - 6228
17 - 6965
18 - 7618
19 - 963
20 - 1108

