Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 18 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este jueves 18 de septiembre
Estos son los resultados del jueves 18 de septiembre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 1768. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1768
2 - 310
3 - 990
4 - 5177
5 - 9072
6 - 8708
7 - 9461
8 - 9971
9 - 2084
10 - 1340
11 - 6912
12 - 7226
13 - 4725
14 - 8605
15 - 5321
16 - 6228
17 - 6965
18 - 7618
19 - 963
20 - 1108
