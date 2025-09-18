Estos son los resultados del jueves 18 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1768. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1768

2 - 310

3 - 990

4 - 5177

5 - 9072

6 - 8708

7 - 9461

8 - 9971

9 - 2084

10 - 1340

11 - 6912

12 - 7226

13 - 4725

14 - 8605

15 - 5321

16 - 6228

17 - 6965

18 - 7618

19 - 963

20 - 1108

