Estos son los resultados del jueves 16 de octubre de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 799. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 799
2 - 2016
3 - 6571
4 - 1753
5 - 416
6 - 715
7 - 3542
8 - 8577
9 - 7417
10 - 359
11 - 1712
12 - 7301
13 - 1357
14 - 7261
15 - 9732
16 - 2440
17 - 6825
18 - 1
19 - 9309
20 - 2259

