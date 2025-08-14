Estos son los resultados del jueves 14 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 801. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 801
2 - 4243
3 - 5543
4 - 8472
5 - 4816
6 - 3377
7 - 9343
8 - 4590
9 - 5161
10 - 4162
11 - 1688
12 - 3103
13 - 9561
14 - 8594
15 - 1634
16 - 1062
17 - 1830
18 - 9684
19 - 1794
20 - 5239

El Primero

A la cabeza salió el número 9699. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9699
2 - 9436
3 - 5615
4 - 2120
5 - 8650
6 - 5494
7 - 5060
8 - 4269
9 - 3560
10 - 715
11 - 8027
12 - 9480
13 - 170
14 - 7876
15 - 7652
16 - 6470
17 - 4424
18 - 1011
19 - 1874
20 - 3896

Matutina

A la cabeza salió el número 6402. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6402
2 - 194
3 - 5788
4 - 5509
5 - 6614
6 - 8103
7 - 291
8 - 5644
9 - 106
10 - 7801
11 - 5017
12 - 6801
13 - 1942
14 - 7647
15 - 6772
16 - 3675
17 - 4189
18 - 9606
19 - 7258
20 - 6449

