Estos son los resultados del jueves 14 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 801. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 801

2 - 4243

3 - 5543

4 - 8472

5 - 4816

6 - 3377

7 - 9343

8 - 4590

9 - 5161

10 - 4162

11 - 1688

12 - 3103

13 - 9561

14 - 8594

15 - 1634

16 - 1062

17 - 1830

18 - 9684

19 - 1794

20 - 5239



El Primero

A la cabeza salió el número 9699. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9699

2 - 9436

3 - 5615

4 - 2120

5 - 8650

6 - 5494

7 - 5060

8 - 4269

9 - 3560

10 - 715

11 - 8027

12 - 9480

13 - 170

14 - 7876

15 - 7652

16 - 6470

17 - 4424

18 - 1011

19 - 1874

20 - 3896



Matutina

A la cabeza salió el número 6402. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6402

2 - 194

3 - 5788

4 - 5509

5 - 6614

6 - 8103

7 - 291

8 - 5644

9 - 106

10 - 7801

11 - 5017

12 - 6801

13 - 1942

14 - 7647

15 - 6772

16 - 3675

17 - 4189

18 - 9606

19 - 7258

20 - 6449

