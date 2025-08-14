Resultados de la Quiniela de Neuquén del jueves 14 de agosto
Chequeá los números ganadores de este jueves 14 de agosto
Estos son los resultados del jueves 14 de agosto de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 801. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 801
2 - 4243
3 - 5543
4 - 8472
5 - 4816
6 - 3377
7 - 9343
8 - 4590
9 - 5161
10 - 4162
11 - 1688
12 - 3103
13 - 9561
14 - 8594
15 - 1634
16 - 1062
17 - 1830
18 - 9684
19 - 1794
20 - 5239
El Primero
A la cabeza salió el número 9699. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9699
2 - 9436
3 - 5615
4 - 2120
5 - 8650
6 - 5494
7 - 5060
8 - 4269
9 - 3560
10 - 715
11 - 8027
12 - 9480
13 - 170
14 - 7876
15 - 7652
16 - 6470
17 - 4424
18 - 1011
19 - 1874
20 - 3896
Matutina
A la cabeza salió el número 6402. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6402
2 - 194
3 - 5788
4 - 5509
5 - 6614
6 - 8103
7 - 291
8 - 5644
9 - 106
10 - 7801
11 - 5017
12 - 6801
13 - 1942
14 - 7647
15 - 6772
16 - 3675
17 - 4189
18 - 9606
19 - 7258
20 - 6449