Estos son los resultados del viernes 5 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3288. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3288

2 - 9482

3 - 8855

4 - 8237

5 - 9557

6 - 954

7 - 2512

8 - 2179

9 - 1172

10 - 7102

11 - 4137

12 - 8152

13 - 8943

14 - 2849

15 - 2846

16 - 151

17 - 8606

18 - 2262

19 - 6459

20 - 6245

