Estos son los resultados del viernes 3 de octubre de la Quiniela de Chubut

Primera

A la cabeza salió el número 5144. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5144

2 - 165

3 - 5531

4 - 5681

5 - 6073

6 - 4981

7 - 6173

8 - 6224

9 - 9953

10 - 247

11 - 3425

12 - 6719

13 - 7640

14 - 3668

15 - 4069

16 - 672

17 - 4456

18 - 3543

19 - 7073

20 - 7384



Previa

A la cabeza salió el número 1544. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1544

2 - 1060

3 - 6573

4 - 290

5 - 5814

6 - 4338

7 - 9061

8 - 75

9 - 5686

10 - 4453

11 - 8945

12 - 4639

13 - 4978

14 - 7597

15 - 4141

16 - 6650

17 - 4414

18 - 8800

19 - 6944

20 - 3067

