Estos son los resultados del viernes 29 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3370. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3370
2 - 2522
3 - 3396
4 - 4766
5 - 8325
6 - 8513
7 - 7757
8 - 5786
9 - 7144
10 - 8528
11 - 9573
12 - 6237
13 - 5544
14 - 7619
15 - 7439
16 - 4218
17 - 761
18 - 8647
19 - 9631
20 - 3505

