Estos son los resultados del viernes 29 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3370. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3370

2 - 2522

3 - 3396

4 - 4766

5 - 8325

6 - 8513

7 - 7757

8 - 5786

9 - 7144

10 - 8528

11 - 9573

12 - 6237

13 - 5544

14 - 7619

15 - 7439

16 - 4218

17 - 761

18 - 8647

19 - 9631

20 - 3505

