Estos son los resultados del viernes 26 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 6261. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6261
2 - 4364
3 - 8811
4 - 2615
5 - 974
6 - 2738
7 - 2250
8 - 3505
9 - 1822
10 - 7974
11 - 6785
12 - 1415
13 - 1608
14 - 2077
15 - 185
16 - 8421
17 - 450
18 - 8394
19 - 1250
20 - 3345

