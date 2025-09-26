Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 26 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este viernes 26 de septiembre
Estos son los resultados del viernes 26 de septiembre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 6261. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6261
2 - 4364
3 - 8811
4 - 2615
5 - 974
6 - 2738
7 - 2250
8 - 3505
9 - 1822
10 - 7974
11 - 6785
12 - 1415
13 - 1608
14 - 2077
15 - 185
16 - 8421
17 - 450
18 - 8394
19 - 1250
20 - 3345
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Higiene
Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”
En las redes sociales, el responsable del local de la calle Roca salió al cruce de la información brindada oficialmente por el municipio de Comodoro Rivadavia.
No disponible sin conexión
ACCIDENTE FATAL
Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut
El fatal accidente ocurrió este miércoles por la tarde. El conductor del vehículo menor murió en el acto.
No disponible sin conexión
GRAVES IRREGULARIDADES
Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos
El operativo se realizó en una sucursal ubicada en Avenida Roca al 300 tras una denuncia anónima. Un detalle confirmó que los encargados sabían de la presencia de roedores.
No disponible sin conexión