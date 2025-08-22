Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 22 de agosto
Chequeá los números ganadores de este viernes 22 de agosto
Estos son los resultados del viernes 22 de agosto de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 3445. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3445
2 - 7825
3 - 2357
4 - 2625
5 - 1919
6 - 2818
7 - 7619
8 - 9743
9 - 60
10 - 9051
11 - 8725
12 - 459
13 - 7752
14 - 9333
15 - 291
16 - 7540
17 - 1520
18 - 6230
19 - 6518
20 - 89
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Economía
Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses
El beneficio se gestiona desde el celular o la computadora, permite elegir montos y cuotas de acuerdo a los ingresos, y ofrece la posibilidad de devolverlo en hasta seis años.
No disponible sin conexión
RÍO NEGRO
Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina
Después de más de ocho décadas sin aparecer en los registros civiles del país, un nene volvió a llevar uno de los nombres más singulares en la historia argentina.
No disponible sin conexión
SOLIDARIDAD EN COMODORO
Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo
Tras perder su puesto, se trasladó a Neuquén, donde obtuvo un empleo temporal que no le renovaron. La crisis del sector limita sus oportunidades de reinsertarse, y su familia atraviesa un duro momento.
No disponible sin conexión
SE INICIÓ UN EXPEDIENTE
El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados evalúa la denuncia de Cristóbal López contra su exdefensor en Comodoro
La denuncia de López contra su exdefensor abrió un sumario en el Colegio de Abogados, que podría aplicar sanciones que van desde un llamado de atención hasta la suspensión de la matrícula. El caso se da en el marco de la disputa empresarial del Grupo Indalo.
No disponible sin conexión