Estos son los resultados del viernes 22 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3445. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3445
2 - 7825
3 - 2357
4 - 2625
5 - 1919
6 - 2818
7 - 7619
8 - 9743
9 - 60
10 - 9051
11 - 8725
12 - 459
13 - 7752
14 - 9333
15 - 291
16 - 7540
17 - 1520
18 - 6230
19 - 6518
20 - 89

