Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 19 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este viernes 19 de septiembre
Estos son los resultados del viernes 19 de septiembre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 9651. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9651
2 - 5783
3 - 8910
4 - 9650
5 - 6224
6 - 3294
7 - 8636
8 - 7589
9 - 1364
10 - 2607
11 - 2905
12 - 869
13 - 270
14 - 4533
15 - 7044
16 - 4418
17 - 463
18 - 5807
19 - 1176
20 - 5270
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
SORPRESIVO CANDIDATO
Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina
En las últimas horas, una histórica firma trasandina apareció por sorpresa y se perfila como la candidata para comprar la empresa que busca salir del país. ¿Cuáles son los otros postulantes?
No disponible sin conexión
INSEGURIDAD
Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte
El jefe de la Comisaría seccional de Rada Tilly, Gabriel Mirando, comentó a ADNSUR que los delincuentes aprovecharon la ausencia del propietario y antes de la llegada de la empleada doméstica se llevaron los objetos de valor, entre ellos sumas en pesos argentinos y dólares.
No disponible sin conexión
GRAVE CASO
Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires
Tras operativos simultáneos en la ciudad petrolera y en Buenos Aires, se logró la detención de tres personas, mientras continúa la investigación por explotación sexual y otros delitos conexos en pleno casco céntrico. “El número de víctimas va a ir creciendo, sin dudas”, afirmó la fiscal federal Verónica Escribano, en diálogo con ADNSUR.
No disponible sin conexión
OFERTA LABORAL
Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos
Se trata de una importante campaña de contratación a nivel nacional, que ofrece numerosas oportunidades laborales con requisitos accesibles para diversos perfiles.
No disponible sin conexión