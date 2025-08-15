Estos son los resultados del viernes 15 de agosto de la Quiniela de Chubut

Primera

A la cabeza salió el número 2796. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2796

2 - 2378

3 - 1509

4 - 8927

5 - 1770

6 - 2504

7 - 7779

8 - 7376

9 - 4461

10 - 4391

11 - 9517

12 - 6161

13 - 5909

14 - 7131

15 - 5868

16 - 9920

17 - 6780

18 - 2755

19 - 4592

20 - 8753



Previa

A la cabeza salió el número 8142. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8142

2 - 1375

3 - 8494

4 - 8279

5 - 4036

6 - 1989

7 - 7462

8 - 501

9 - 4134

10 - 1976

11 - 4049

12 - 3208

13 - 3900

14 - 7081

15 - 1257

16 - 8349

17 - 2813

18 - 7489

19 - 3357

20 - 1825

