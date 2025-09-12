Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 12 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este viernes 12 de septiembre
Estos son los resultados del viernes 12 de septiembre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 3961. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3961
2 - 2421
3 - 1645
4 - 6959
5 - 6943
6 - 6986
7 - 2187
8 - 9820
9 - 6692
10 - 1404
11 - 3632
12 - 8665
13 - 6758
14 - 7772
15 - 8643
16 - 4491
17 - 9869
18 - 3309
19 - 3646
20 - 6314
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
OFICIAL
Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será
Los principales establecimientos del país cerrarán sus puertas durante una jornada en este noveno mes de 2025.
No disponible sin conexión
COMODORO RIVADAVIA
En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”
Aunque notan cambios en los consumos, las rotiserías de la ciudad logran mantener a sus clientes. “Mantenemos los valores sin descuidar la calidad”, afirman.
No disponible sin conexión
FUROR
Compras en Temu y Shein desde Argentina: la nueva regulación aduanera de ARCA en septiembre de 2025
Con un récord histórico en compras de ropa en el exterior, ARCA estableció requisitos para ordenar las operaciones de e-commerce y controlar las compras internacionales en las conocidas plataformas.
No disponible sin conexión
ADVERTENCIA
Los supermercados argentinos se quedarían sin varias marcas de queso por la crisis de cuatro empresas
Las cuatro empresas emblemáticas del sector enfrentan paralización de plantas, juicios concursales, despidos y una caída drástica en la producción, poniendo en riesgo miles de empleos y la presencia histórica de sus productos en el mercado nacional.
No disponible sin conexión