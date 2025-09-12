Estos son los resultados del viernes 12 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3961. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3961

2 - 2421

3 - 1645

4 - 6959

5 - 6943

6 - 6986

7 - 2187

8 - 9820

9 - 6692

10 - 1404

11 - 3632

12 - 8665

13 - 6758

14 - 7772

15 - 8643

16 - 4491

17 - 9869

18 - 3309

19 - 3646

20 - 6314

