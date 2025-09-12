Estos son los resultados del viernes 12 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 3961. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3961
2 - 2421
3 - 1645
4 - 6959
5 - 6943
6 - 6986
7 - 2187
8 - 9820
9 - 6692
10 - 1404
11 - 3632
12 - 8665
13 - 6758
14 - 7772
15 - 8643
16 - 4491
17 - 9869
18 - 3309
19 - 3646
20 - 6314

