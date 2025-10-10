Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 10 de octubre
Chequeá los números ganadores de este viernes 10 de octubre
Estos son los resultados del viernes 10 de octubre de la Quiniela de Chubut
Nocturna
A la cabeza salió el número 9119. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9119
2 - 5402
3 - 2393
4 - 4316
5 - 7930
6 - 7746
7 - 1232
8 - 1377
9 - 2465
10 - 3626
11 - 9904
12 - 5325
13 - 8793
14 - 728
15 - 6891
16 - 1830
17 - 3209
18 - 5581
19 - 6710
20 - 5582
Vespertina
A la cabeza salió el número 9796. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9796
2 - 4536
3 - 6787
4 - 5728
5 - 9469
6 - 1783
7 - 3667
8 - 8330
9 - 5220
10 - 4832
11 - 8340
12 - 9346
13 - 3235
14 - 2093
15 - 2544
16 - 104
17 - 982
18 - 8720
19 - 1521
20 - 5068
Matutina
A la cabeza salió el número 2611. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2611
2 - 7782
3 - 5565
4 - 3780
5 - 8704
6 - 7924
7 - 1793
8 - 390
9 - 5049
10 - 1171
11 - 3947
12 - 3566
13 - 3261
14 - 5184
15 - 1176
16 - 3799
17 - 9212
18 - 8455
19 - 9541
20 - 3548
Primera
A la cabeza salió el número 7239. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7239
2 - 537
3 - 5241
4 - 370
5 - 330
6 - 5741
7 - 7818
8 - 697
9 - 4031
10 - 7411
11 - 8607
12 - 9417
13 - 4207
14 - 4049
15 - 9915
16 - 8619
17 - 6561
18 - 301
19 - 4303
20 - 9029
Previa
A la cabeza salió el número 9252. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9252
2 - 1169
3 - 198
4 - 8067
5 - 7709
6 - 1820
7 - 6496
8 - 6550
9 - 1324
10 - 3818
11 - 4372
12 - 462
13 - 8701
14 - 940
15 - 231
16 - 1730
17 - 4272
18 - 5775
19 - 8815
20 - 5577