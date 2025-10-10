Estos son los resultados del viernes 10 de octubre de la Quiniela de Chubut

Nocturna

A la cabeza salió el número 9119. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9119
2 - 5402
3 - 2393
4 - 4316
5 - 7930
6 - 7746
7 - 1232
8 - 1377
9 - 2465
10 - 3626
11 - 9904
12 - 5325
13 - 8793
14 - 728
15 - 6891
16 - 1830
17 - 3209
18 - 5581
19 - 6710
20 - 5582

Vespertina

A la cabeza salió el número 9796. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9796
2 - 4536
3 - 6787
4 - 5728
5 - 9469
6 - 1783
7 - 3667
8 - 8330
9 - 5220
10 - 4832
11 - 8340
12 - 9346
13 - 3235
14 - 2093
15 - 2544
16 - 104
17 - 982
18 - 8720
19 - 1521
20 - 5068

Matutina

A la cabeza salió el número 2611. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2611
2 - 7782
3 - 5565
4 - 3780
5 - 8704
6 - 7924
7 - 1793
8 - 390
9 - 5049
10 - 1171
11 - 3947
12 - 3566
13 - 3261
14 - 5184
15 - 1176
16 - 3799
17 - 9212
18 - 8455
19 - 9541
20 - 3548

Primera

A la cabeza salió el número 7239. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7239
2 - 537
3 - 5241
4 - 370
5 - 330
6 - 5741
7 - 7818
8 - 697
9 - 4031
10 - 7411
11 - 8607
12 - 9417
13 - 4207
14 - 4049
15 - 9915
16 - 8619
17 - 6561
18 - 301
19 - 4303
20 - 9029

Previa

A la cabeza salió el número 9252. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9252
2 - 1169
3 - 198
4 - 8067
5 - 7709
6 - 1820
7 - 6496
8 - 6550
9 - 1324
10 - 3818
11 - 4372
12 - 462
13 - 8701
14 - 940
15 - 231
16 - 1730
17 - 4272
18 - 5775
19 - 8815
20 - 5577

