Resultados de la Quiniela de Chubut del sábado 4 de octubre
Primera
A la cabeza salió el número 5994. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5994
2 - 48
3 - 3200
4 - 3374
5 - 3401
6 - 7
7 - 1013
8 - 8331
9 - 8916
10 - 3884
11 - 3948
12 - 6548
13 - 8109
14 - 6544
15 - 1796
16 - 9137
17 - 6503
18 - 3262
19 - 1553
20 - 3371
Previa
A la cabeza salió el número 1417. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1417
2 - 3853
3 - 6730
4 - 8608
5 - 6804
6 - 9405
7 - 9793
8 - 1530
9 - 4441
10 - 8586
11 - 1135
12 - 7057
13 - 4694
14 - 6324
15 - 8357
16 - 8197
17 - 9284
18 - 1090
19 - 9459
20 - 9918
