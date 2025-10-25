Resultados de la Quiniela de Chubut del sábado 25 de octubre
Chequeá los números ganadores de este sábado 25 de octubre
Estos son los resultados del sábado 25 de octubre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 2869. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2869
2 - 8851
3 - 5941
4 - 9115
5 - 6593
6 - 5258
7 - 5324
8 - 7968
9 - 7342
10 - 6253
11 - 7404
12 - 8962
13 - 1532
14 - 1100
15 - 3816
16 - 1859
17 - 3789
18 - 7828
19 - 952
20 - 850
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
IMPACTANTE
Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta
La investigación podría marcar la ruta del vehículo y acercarse a los últimos tramos antes de que la camioneta quede “cerrada y empantanada”.
No disponible sin conexión
NACIONALES
Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata
El proyecto busca dar un respiro a más de 11 millones de argentinos sobreendeudados, ofreciendo un procedimiento judicial especial que permite reorganizar deudas, negociar planes de pago o, en casos extremos, cancelar obligaciones impagables
No disponible sin conexión
Búsqueda
Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista
Mientras la policía provincial dispondrá en las próximas horas el uso de perros para sumar a las búsquedas en distintos puntos de la zona donde apareció la camioneta de la pareja, una nueva pista hizo que la investigación se focalice en otra área.
No disponible sin conexión