Estos son los resultados del sábado 20 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 1028. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1028

2 - 8315

3 - 5329

4 - 8378

5 - 508

6 - 5945

7 - 1513

8 - 88

9 - 9514

10 - 5163

11 - 9897

12 - 5962

13 - 867

14 - 1195

15 - 7712

16 - 2042

17 - 827

18 - 7716

19 - 7144

20 - 443

