Estos son los resultados del sábado 18 de octubre de la Quiniela de Chubut

Nocturna

A la cabeza salió el número 7695. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7695

2 - 5680

3 - 3050

4 - 1109

5 - 8110

6 - 7624

7 - 7563

8 - 8379

9 - 1697

10 - 9532

11 - 6673

12 - 6617

13 - 2926

14 - 6658

15 - 6158

16 - 766

17 - 125

18 - 4323

19 - 4074

20 - 7850



Vespertina

A la cabeza salió el número 69. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 69

2 - 8561

3 - 2362

4 - 3240

5 - 7176

6 - 1452

7 - 4861

8 - 266

9 - 8444

10 - 1105

11 - 1250

12 - 9415

13 - 8205

14 - 2995

15 - 3286

16 - 5658

17 - 6790

18 - 8712

19 - 5470

20 - 7883



Matutina

A la cabeza salió el número 8976. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8976

2 - 5858

3 - 7467

4 - 4714

5 - 8300

6 - 6290

7 - 3621

8 - 7181

9 - 7297

10 - 1668

11 - 6085

12 - 5803

13 - 5705

14 - 1996

15 - 5184

16 - 4291

17 - 3421

18 - 3217

19 - 3445

20 - 3793



Primera

A la cabeza salió el número 8917. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8917

2 - 7954

3 - 269

4 - 7677

5 - 8986

6 - 314

7 - 5056

8 - 8356

9 - 8183

10 - 8106

11 - 1915

12 - 8480

13 - 8193

14 - 2451

15 - 4521

16 - 9720

17 - 3267

18 - 7318

19 - 312

20 - 8922



Previa

A la cabeza salió el número 5246. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5246

2 - 4206

3 - 6894

4 - 6161

5 - 6064

6 - 810

7 - 9168

8 - 9849

9 - 4183

10 - 6344

11 - 3415

12 - 9590

13 - 1733

14 - 7291

15 - 560

16 - 2217

17 - 4886

18 - 5906

19 - 9770

20 - 468

