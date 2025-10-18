Resultados de la Quiniela de Chubut del sábado 18 de octubre
Nocturna
A la cabeza salió el número 7695. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7695
2 - 5680
3 - 3050
4 - 1109
5 - 8110
6 - 7624
7 - 7563
8 - 8379
9 - 1697
10 - 9532
11 - 6673
12 - 6617
13 - 2926
14 - 6658
15 - 6158
16 - 766
17 - 125
18 - 4323
19 - 4074
20 - 7850
Vespertina
A la cabeza salió el número 69. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 69
2 - 8561
3 - 2362
4 - 3240
5 - 7176
6 - 1452
7 - 4861
8 - 266
9 - 8444
10 - 1105
11 - 1250
12 - 9415
13 - 8205
14 - 2995
15 - 3286
16 - 5658
17 - 6790
18 - 8712
19 - 5470
20 - 7883
Matutina
A la cabeza salió el número 8976. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8976
2 - 5858
3 - 7467
4 - 4714
5 - 8300
6 - 6290
7 - 3621
8 - 7181
9 - 7297
10 - 1668
11 - 6085
12 - 5803
13 - 5705
14 - 1996
15 - 5184
16 - 4291
17 - 3421
18 - 3217
19 - 3445
20 - 3793
Primera
A la cabeza salió el número 8917. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8917
2 - 7954
3 - 269
4 - 7677
5 - 8986
6 - 314
7 - 5056
8 - 8356
9 - 8183
10 - 8106
11 - 1915
12 - 8480
13 - 8193
14 - 2451
15 - 4521
16 - 9720
17 - 3267
18 - 7318
19 - 312
20 - 8922
Previa
A la cabeza salió el número 5246. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5246
2 - 4206
3 - 6894
4 - 6161
5 - 6064
6 - 810
7 - 9168
8 - 9849
9 - 4183
10 - 6344
11 - 3415
12 - 9590
13 - 1733
14 - 7291
15 - 560
16 - 2217
17 - 4886
18 - 5906
19 - 9770
20 - 468