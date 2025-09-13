Estos son los resultados del sábado 13 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 9118. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9118
2 - 3377
3 - 1785
4 - 7288
5 - 4620
6 - 4901
7 - 2052
8 - 8162
9 - 9635
10 - 203
11 - 9660
12 - 163
13 - 1755
14 - 2858
15 - 9678
16 - 6332
17 - 4280
18 - 8714
19 - 8910
20 - 5313

