Estos son los resultados del sábado 11 de octubre de la Quiniela de Chubut

Nocturna

A la cabeza salió el número 4454. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4454

2 - 1694

3 - 5288

4 - 8569

5 - 5002

6 - 4355

7 - 6104

8 - 2124

9 - 7317

10 - 9751

11 - 4179

12 - 453

13 - 6026

14 - 157

15 - 1045

16 - 4972

17 - 9996

18 - 5082

19 - 4511

20 - 3973



Vespertina

A la cabeza salió el número 8427. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8427

2 - 2003

3 - 5320

4 - 9542

5 - 2794

6 - 3219

7 - 4892

8 - 6868

9 - 6560

10 - 9962

11 - 532

12 - 4836

13 - 5745

14 - 9755

15 - 623

16 - 6435

17 - 409

18 - 7079

19 - 4034

20 - 9556



Matutina

A la cabeza salió el número 1443. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1443

2 - 2346

3 - 7913

4 - 3643

5 - 7759

6 - 1483

7 - 75

8 - 5247

9 - 3803

10 - 2777

11 - 3550

12 - 5301

13 - 8524

14 - 1113

15 - 4454

16 - 5542

17 - 3521

18 - 3190

19 - 3034

20 - 5467



Primera

A la cabeza salió el número 8660. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8660

2 - 7283

3 - 3857

4 - 8486

5 - 9474

6 - 343

7 - 8175

8 - 5650

9 - 9664

10 - 555

11 - 9423

12 - 8507

13 - 8876

14 - 795

15 - 6886

16 - 9780

17 - 1924

18 - 3070

19 - 5013

20 - 3317



Previa

A la cabeza salió el número 5772. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5772

2 - 5541

3 - 2149

4 - 8502

5 - 1191

6 - 2086

7 - 2157

8 - 823

9 - 5670

10 - 3851

11 - 7142

12 - 4369

13 - 1905

14 - 1988

15 - 8486

16 - 4914

17 - 6437

18 - 3512

19 - 5191

20 - 5367

