Resultados de la Quiniela de Chubut del miércoles 8 de octubre
Nocturna
A la cabeza salió el número 3901. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3901
2 - 5442
3 - 3095
4 - 3271
5 - 1900
6 - 7335
7 - 3896
8 - 1531
9 - 6611
10 - 4140
11 - 8759
12 - 1774
13 - 4898
14 - 7272
15 - 9004
16 - 5832
17 - 5392
18 - 280
19 - 3631
20 - 8424
Vespertina
A la cabeza salió el número 6985. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6985
2 - 5181
3 - 283
4 - 9102
5 - 3800
6 - 2988
7 - 8563
8 - 8566
9 - 7166
10 - 9265
11 - 1320
12 - 6160
13 - 6623
14 - 1614
15 - 8985
16 - 1387
17 - 7207
18 - 8564
19 - 1236
20 - 9118
Matutina
A la cabeza salió el número 5576. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5576
2 - 9475
3 - 5862
4 - 3555
5 - 3810
6 - 4100
7 - 4103
8 - 8641
9 - 3960
10 - 7791
11 - 4888
12 - 5126
13 - 4716
14 - 7877
15 - 6052
16 - 2738
17 - 8640
18 - 9147
19 - 4565
20 - 8167
Primera
A la cabeza salió el número 3617. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3617
2 - 3516
3 - 3750
4 - 2021
5 - 587
6 - 8317
7 - 9727
8 - 6320
9 - 9078
10 - 4273
11 - 5678
12 - 5362
13 - 9020
14 - 7558
15 - 8520
16 - 2582
17 - 7971
18 - 2100
19 - 9065
20 - 1606
Previa
A la cabeza salió el número 1112. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1112
2 - 7497
3 - 9872
4 - 3850
5 - 6222
6 - 198
7 - 8241
8 - 2212
9 - 2779
10 - 1234
11 - 7436
12 - 2898
13 - 3384
14 - 3943
15 - 490
16 - 6887
17 - 7411
18 - 7572
19 - 4182
20 - 8489