Estos son los resultados del miércoles 29 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 2220. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2220

2 - 8051

3 - 8869

4 - 4679

5 - 4726

6 - 8765

7 - 9706

8 - 7919

9 - 698

10 - 8896

11 - 7069

12 - 807

13 - 9971

14 - 9564

15 - 4286

16 - 5961

17 - 9721

18 - 8096

19 - 5180

20 - 3248

