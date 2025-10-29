Estos son los resultados del miércoles 29 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 2220. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2220
2 - 8051
3 - 8869
4 - 4679
5 - 4726
6 - 8765
7 - 9706
8 - 7919
9 - 698
10 - 8896
11 - 7069
12 - 807
13 - 9971
14 - 9564
15 - 4286
16 - 5961
17 - 9721
18 - 8096
19 - 5180
20 - 3248

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer