Resultados de la Quiniela de Chubut del miércoles 27 de agosto
Previa
A la cabeza salió el número 1181. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1181
