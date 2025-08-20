Estos son los resultados del miércoles 20 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 2046. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2046
2 - 4502
3 - 2400
4 - 6279
5 - 2622
6 - 5306
7 - 5107
8 - 87
9 - 8004
10 - 5657
11 - 3826
12 - 6431
13 - 5530
14 - 1586
15 - 1142
16 - 8032
17 - 3351
18 - 2593
19 - 342
20 - 6809

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer