Estos son los resultados del miércoles 15 de octubre de la Quiniela de Chubut

Primera

A la cabeza salió el número 4319. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4319

2 - 4204

3 - 7492

4 - 6720

5 - 3112

6 - 9364

7 - 9290

8 - 2718

9 - 9578

10 - 2653

11 - 7011

12 - 916

13 - 7161

14 - 6045

15 - 3110

16 - 4904

17 - 6810

18 - 9731

19 - 6681

20 - 9770



Previa

A la cabeza salió el número 6362. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6362

2 - 758

3 - 702

4 - 4674

5 - 4808

6 - 4652

7 - 5

8 - 7041

9 - 9589

10 - 3767

11 - 7156

12 - 5713

13 - 6654

14 - 4109

15 - 9136

16 - 2819

17 - 2482

18 - 651

19 - 9407

20 - 5966

