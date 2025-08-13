Estos son los resultados del miércoles 13 de agosto de la Quiniela de Chubut

Matutina

A la cabeza salió el número 4492. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4492
2 - 365
3 - 96
4 - 7304
5 - 9124
6 - 7297
7 - 7785
8 - 538
9 - 6904
10 - 859
11 - 3665
12 - 692
13 - 5270
14 - 1871
15 - 1560
16 - 631
17 - 679
18 - 3542
19 - 3930
20 - 6970

Primera

A la cabeza salió el número 7207. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7207
2 - 8856
3 - 731
4 - 466
5 - 914
6 - 4852
7 - 3521
8 - 6251
9 - 4721
10 - 5401
11 - 1671
12 - 7141
13 - 7838
14 - 4922
15 - 6622
16 - 218
17 - 5872
18 - 7061
19 - 2052
20 - 6664

Previa

A la cabeza salió el número 3892. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3892
2 - 6669
3 - 7111
4 - 6079
5 - 5765
6 - 7635
7 - 7151
8 - 2023
9 - 9043
10 - 8358
11 - 2998
12 - 7282
13 - 2215
14 - 5788
15 - 7424
16 - 4009
17 - 6429
18 - 9231
19 - 3975
20 - 453

