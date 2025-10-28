Estos son los resultados del martes 28 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 266. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 266

2 - 804

3 - 1149

4 - 8676

5 - 2049

6 - 2331

7 - 1455

8 - 3522

9 - 6351

10 - 4560

11 - 5849

12 - 5953

13 - 6081

14 - 2135

15 - 6370

16 - 3698

17 - 9057

18 - 197

19 - 2507

20 - 2347

