Estos son los resultados del martes 28 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 266. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 266
2 - 804
3 - 1149
4 - 8676
5 - 2049
6 - 2331
7 - 1455
8 - 3522
9 - 6351
10 - 4560
11 - 5849
12 - 5953
13 - 6081
14 - 2135
15 - 6370
16 - 3698
17 - 9057
18 - 197
19 - 2507
20 - 2347

