Estos son los resultados del martes 26 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 4886. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4886
2 - 7184
3 - 3469
4 - 445
5 - 124
6 - 1371
7 - 6401
8 - 721
9 - 2564
10 - 4938
11 - 208
12 - 403
13 - 4656
14 - 8685
15 - 6933
16 - 6904
17 - 3392
18 - 8512
19 - 96
20 - 4199

