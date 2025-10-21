Resultados de la Quiniela de Chubut del martes 21 de octubre
Chequeá los números ganadores de este martes 21 de octubre
Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 473
2 - 816
3 - 9836
4 - 204
5 - 2009
6 - 2061
7 - 3019
8 - 9250
9 - 8105
10 - 4564
11 - 5460
12 - 5348
13 - 7817
14 - 9622
15 - 7086
16 - 7798
17 - 8458
18 - 8510
19 - 9052
20 - 2160
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
NACIONALES
Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata
El proyecto busca dar un respiro a más de 11 millones de argentinos sobreendeudados, ofreciendo un procedimiento judicial especial que permite reorganizar deudas, negociar planes de pago o, en casos extremos, cancelar obligaciones impagables
No disponible sin conexión
CERRO DRAGÓN
Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca
Los trabajos comenzarán en noviembre y se realizarán en dos etapas. “Estamos confiados en que nos dará buenos resultados”, dijo Tomás Catzman, vicepresidente de Operaciones de PAE en el Golfo San Jorge. La empresa también anunció un plan de recuperación terciaria a través de la construcción de 17 proyectos de inyección de polímeros.
No disponible sin conexión
Búsqueda
Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista
Mientras la policía provincial dispondrá en las próximas horas el uso de perros para sumar a las búsquedas en distintos puntos de la zona donde apareció la camioneta de la pareja, una nueva pista hizo que la investigación se focalice en otra área.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
El impacto de la crisis petrolera: éxodo de familias, miles de propiedades vacías y alquileres en picada
Los despidos en el sector energético, el freno de los créditos hipotecarios y la pérdida de poder adquisitivo de los inquilinos modificaron la dinámica del mercado inmobiliario. “Hay propiedades que bajaron hasta un 20% su valor real”, advirtió el corredor inmobiliario Rodrigo Sánchez.
No disponible sin conexión