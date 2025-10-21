Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 473

2 - 816

3 - 9836

4 - 204

5 - 2009

6 - 2061

7 - 3019

8 - 9250

9 - 8105

10 - 4564

11 - 5460

12 - 5348

13 - 7817

14 - 9622

15 - 7086

16 - 7798

17 - 8458

18 - 8510

19 - 9052

20 - 2160

