Estos son los resultados del martes 21 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 473. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 473
2 - 816
3 - 9836
4 - 204
5 - 2009
6 - 2061
7 - 3019
8 - 9250
9 - 8105
10 - 4564
11 - 5460
12 - 5348
13 - 7817
14 - 9622
15 - 7086
16 - 7798
17 - 8458
18 - 8510
19 - 9052
20 - 2160

